Адвокат пообещал показать новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

Москва, 6 августа. Адвокат семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Дубровинский пообещал предоставить неопровержимые доказательства вины Ефремова в произошедшем. Свое заявление он сделал во время слушаний по делу Ефремова, которые начались в Пресненском суде.

Судя по всему, защита Ефремова намерена сделать ставку на попытку доказать отсутствие актера за рулем автомобиля. Стоит отметить, на выложенных в Сеть видео действительно не было показано, как актер выходит из машины со стороны водителя.

Но Добровинский выступил с заявлением, в котором пообещал предоставить видеозапись, которая подтверждала бы вину Ефремова.

«Я проводил собственное расследование. И располагаю роликом, на котором видно, как Михаил выходит из машины со стороны водительского сиденья. Сначала я покажу эту запись в СМИ, а потом подумаем, как приобщить ее к делу», — рассказал он журналистам.

Отметим, что актер, ранее записавший видео с извинениями и признанием своей вины, теперь отказывается признавать свою вину, ссылаясь на то, что «ничего не помнит».

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.