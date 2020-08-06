Президент Черногории заявил о желании укрепить отношения с Россией

Подгорица, 6 августа. Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией. Об этом сообщил президент страны Мило Джуканович во время встречи с назначенным послом Черногории в РФ Милорадом Шчепановичем.

«Президент принял назначенного посла Черногории в РФ. По этому случаю была высказана готовность Черногории работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей», — отмечается в сообщении по итогам встречи.

Власти балканской страны 3 августа открыли границы для российских туристов. Данное решение было принято на основе нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории.

По мнению бывшего почетного консула РФ в Черногории Боро Джукича, решение об открытии границ сделано в преддверии парламентских выборов (30 августа) и должно дать черногорским избирателям почувствовать доход от российских туристов перед голосованием. Согласно данным социологического агентства MONSTAT, в прошлом году в Черногории из 1 млн 352 тыс. туристов большинство составили россияне (более 29%).

Недавно «Известия» сообщали, что россияне стали в 10 раз чаще искать в Сети авиабилеты в Черногорию. По данным OneTwoTrip, перелет из Москвы в Тиват и обратно в августе и сентябре будет стоить 21,3 тыс. рублей. Стоимость авиабилета в Подгорицу составит 30 тыс. рублей. Отмечается, что в Тивате в августе и сентябре сутки в отеле стоят от 2 тыс. рублей, а в Подгорице — от 1,4 тыс. рублей.