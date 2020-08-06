Галкин похвастался новым байком

Москва, 6 августа. Шоумен Максим Галкин похвастался перед поклонниками новым мотоциклом и экипировкой.

«Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет!» — подписал фотографию в Instagram с красным байком юморист.

В сторис актер опубликовал короткое видео, на котором он выжимает газ мотоцикла, после чего удаляется прочь.

Импровизированные съемки проходили во дворе семейного замка, расположенного в Подмосковье, где Галкин проживает вместе с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

«На фоне гаргульей ты особенно хорошо на нем смотришься», — оставила комментарий коллега Галкина Ксения Собчак

«Максим, я гоняю на электробайке. Это просто каааайф», — добавил комик и актер Михаил Галустян.

Поклонники отметили, что в костюме гонщика 44-летний Галкин выглядит значительно моложе. Кроме того, некоторые предположили, что усадил Галкина за двухколесного друга никто иной, как его старший брат — заядлый мотоциклист.

«Кровь не водица. Брат сподвиг?» — поинтересовался пользователь под ником donalbik.

«В экипировке еще моложе стал» — добавил den.biksen696.

Отметим, в последнее время в Сети все чаще всплывают слухи о разводе Галкина и Пугачевой. Несмотря на то, что сам шоумен опроверг все эти домыслы, тема продолжает обсуждаться.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей, блогер и «эксперт по звездам» Вадим Манукян постарался разобраться, откуда растут ноги у этой истории, и кому выгодны слухи о разводе Примадонны российской эстрады.