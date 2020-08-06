Адвокату Ефремова рекомендовали найти нового стилиста

Москва, 6 августа. Стилист Ильшат Мифтахов проанализировал для LIFE имидж адвокатов в деле Михаила Ефремова — Александра Добровинского (защитник потерпевших) и Эльмана Пашаева (защитник артиста). Оказалось, что юристы находятся в противоположных плоскостях не только в суде, но и в вопросах выбора гардероба.

Стилист признается, что он в восторге от «лука» Добровинского.

«Мне, безусловно, нравится его свободная артистичная манера одеваться. Его стиль яркий, индивидуальный. Сочетание белого и темно-синего безупречно. Алый воротничок рубашки добавляет «теплоты» образу», — говорит Мифтахов.

По мнению стилиста, такой образ обошелся образ адвокату недешево — не менее 10 тыс. долларов.

Говоря о Пашаеве, Мифтахов сравнил его с «партийным чиновником из прошлого века». При этом он подчеркнул, что одежда защитника Ефремова от дорогих брендов.

«Слишком тяжеловесно, слишком патриархально. Для солнечной летней погоды костюм слишком темный. Да и все же излишне строг. Он напоминает партийного чиновника из прошлого XX века. А ведь адвокат — профессия артистическая», — комментирует эксперт.

По словам Мифтахова, Пашаеву срочно «нужен другой стилист и спортивный зал». По его оценке, внешний вид адвоката обошелся ему приблизительно в 7 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что адвокат Эльман Пашаев оказался должником. Согласно открытым данным, общая сумма его задолженностей составляет почти 780 тыс. рублей. Он не выплатил 152 тыс. рублей налога на имущество, 384 тыс. рублей транспортного налога, а также 26 тыс. рублей земельного.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Lada, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице. Экспертиза показала, что 57-летний актер в момент аварии был пьян.