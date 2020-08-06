Азиза призналась в тайном романе с Николаем Караченцовым

Москва, 5 августа. Стали известны сенсационные подробности личной жизни певицы Азизы. Она рассказала, что была тайной любовницей актера Николая Караченцова. По ее словам, тот даже собирался бросить семью ради нее.

«У меня был роман с Колей Караченцовым. Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой», — рассказала Азиза в эфире ток-шоу «На самом деле».

Однако в итоге Караченцов и Азиза прервали отношения из-за матери певицы. Как рассказала исполнительница, ее мать была категорически против связи своей дочери с женаты мужчиной. Узнав о романе с Караченцовым, она строго-настрого запретила ей разрушать чужую семью

«Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь», — заявила Азиза.

Певица добавила, что супруга Караченцова Людмила Поргина знала о романе мужа.

Напомним, что в апреле Азиза оказалась в центре скандала, связанного с погибшим в начале 90-х певцом Игорем Тальковым. В одном из последних интервью она рассказала, что Тальков якобы хотел отправить ее к «криминальному авторитету» для интимной близости.

В семье музыканта возмутились заявлениям Азизы, сделанным в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» 17 июня 2019 года. Азиза уточнила, что речь идет о событиях декабря 1990 года. Тальков пригласил совсем молодую коллегу поужинать вместе. При этом он повез ее в лес, где якобы проживал криминальный авторитет. Азиза сообщила, что у нее началась истерика, она немедленно потребовала вернуть ее в Москву. При этом певице пришлось добираться до российской столицы самостоятельно.