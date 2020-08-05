Бетонная плита насмерть задавила ребенка на игровой площадке в Астрахани

Астрахань, 5 августа. Бетонная плита насмерть задавила ребенка, игравшего на детской площадке в Астрахани. Об этом сообщает СУ СК России по Астраханской области.

«Проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты», — сказано в сообщении СУ СК.

Согласно данным следователей, ребенок играл на детской площадке во дворе дома на улице Яблочкова. Мальчик лазал по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите.

«В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных повреждений он скончался на месте», — информируют следователи.

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