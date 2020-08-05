Названа причина ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Екатеринбург, 5 августа. Участник, автор и один из основателей шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл причину ухода Юлии Михалковой. По его словам, актриса безосновательно захотела быть акционером «Пельменей».

Михалкова покинула «Уральские пельмени» полтора года назад. Вскользь о причинах решения актрисы ранее упоминал Дмитрий Брекоткин, по словам которого, у сторон появились разногласия по контракту.

В беседе с порталом E1.RU Исаев уточнил, что стало причиной разногласий с Михалковой.

«Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли. «А я уже вот вроде восемь [лет в шоу]», — говорит. Так ты и так самая оплачиваемая актриса, у тебя все роли, ты летаешь бизнесом», — рассказал Исаев.

В конце июля Михалкова рассказала, что приняла участие в новом проекте. По ее словам, она сейчас заканчивает съемки для комедийного шоу «Сториз», который она охарактеризовала как «юмористические зарисовки о простых и знакомых героях».

В проекте снимались двенадцать актеров, которым по сюжету каждый съемочный день приходилось перевоплощаться в десятки разных образов: «от библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного». Михалкова подтвердила, что премьера проекта состоится в ближайшее время.