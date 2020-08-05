Многотысячные долги обнаружили у адвоката Ефремова

Москва, 5 июля. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в деле о ДТП, оказался должником. Согласно открытым данным, общая сумма его задолженностей составляет почти 780 тысяч рублей.

Пашаев имеет серьезные задолженности – он не выплатил 152 тысячи рублей налога на имущество, 384 тысячи рублей транспортного налога, а также 26 тысяч рублей земельного. Кроме того, ему было начислено еще 216 тысяч рублей пеней.

Проблемы присутствуют и у международной юридической компании, учредителем которой является Пашаев. Прошлый год завершился для нее убытком в 881 тысячу рублей.

Как пишет KP.ru, роскошный черно-белый Maybach с личным водителем, на котором Пашаев подъехал в эту среду к зданию суда, находится в залоге. Он был передан одному из автоломбардов в декабря 2019 года. Более того, в начале июля судебные приставы наложили на машину запрет регистрационных действий и теперь дорогой автомобиль нельзя продать. Это может означать, что Пашаев не смог расплатиться с кредитом, или же его машина была арестована из-за других долгов.

Напомним, что вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В защиту Ефремова выступили многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе актер Александр Домогаров. В свою очередь российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что защитники Михаила Ефремова, оправдывающие его поступок, приведший к смертельному ДТП, стремятся вернуться в средневековье. Ряд иных экспертов также высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность и оппозиционные взгляды.