Глюкоза почтила память погибшей в ДТП Бережной редким фото

Москва, 5 августа. Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала совместный снимок.

На своей странице в Instagram Ионова опубликовала редкое архивное фото с Бережной, три года назад погибшей в автокатастрофе. В годовщину смерти подруги Глюкоза заявила, что Ирина всегда будет жить в ее сердце.

«Этот закат был последним... Ты ушла, как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка», — подписала снимок певица.

На фотографии две девушки стоят на балконе в обнимку.

В комментариях смайлики со сложенными в молитве руками оставили коллеги Глюкозы Вера Брежнева, Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина, композитор Игорь Крутой, певец Эмин, и Анни Лорак. К слову, Ирина и Филипп Киркоров являются крестными дочери Лорак.

Подписчики Глюкозы оставили слова соболезнования в комментариях. Хотя нашлись и те, кто заявили, что Бережная сама виновата в своей смерти, поскольку в момент автокатастрофы была превышена скорость.

«А зачем нестись на огромной скорости?» — написала sokhareva88.

Бережная погибла в ночь на 5 августа 2017 года. Машина, в которой находился 38-летний водитель, Ирина Бережная и ее маленькая дочь Даниэлла, по непонятной причине вылетела с проезжей части и врезалась в столб. Ирина и ее спутник погибли на месте, девочка выжила.