В Госдепе расценивают Арктику как «северный фланг НАТО»

Вашингтон, 5 августа. CША стремятся к тому, чтобы Арктика была местом «мирного сотрудничества», но при этом воспринимают регион и как северный фланг НАТО. Об этом заявил новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

Он отметил, что Россия увеличивает активность и свое присутствие в Арктике.

«Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных (операций. — Прим. ФАН), образования, но мы осознаем, что Арктика — это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион», — говорит Дехарт.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявлял, что активность НАТО в Арктике ведет к напряженности и дестабилизации ситуации в регионе. В декабре прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев отмечал, что Североатлантический альянс наращивает боевую подготовку своих войск в регионе.

Недавно «Известия» сообщали, что новая модификация малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» — самых современных представителей ВМФ России — пройдет испытания у берегов Арктики. Согласно источникам издания, на данный момент прорабатывается вопрос о переброске третьего МРК серии «Одинцово» из Балтийского моря на Северный флот.