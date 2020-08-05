Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

Дамаск, 5 августа. За последние сутки в Сирии произошло девять обстрелов населенных пунктов, расположенных в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Александр Щербицкий. Обстрелы были совершены боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

«Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Джабла, Маарет-Хорма, Кафер-Небель, Дадих, Меллажда в провинции Идлиб, Хербет-Джезрая, Урум-эль-Кубра (дважды), Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — заявил Щербицкий.

В ЦПВС отметили, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок, подконтрольных Турции, за последние сутки зарегистрировано не было.

Как рассказал Щербицкий, в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо было проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции. Кроме того, армейская авиация выполнила патрулирование по маршруту от аэродрома Камышлы.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил в ЦПВС.

Отметим, что ЦПВС продолжает работу по невоенному разрешению конфликта на территории Сирии и оказанию ее населению всесторонней помощи в восстановлении мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.