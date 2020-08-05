Садальский заявил о «смерти» «Современника»

Москва, 5 августа. Актер Станислав Садальский в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что для него театр «Современник» в его прежнем виде «умер» сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Напомним, что Галина Волчек скончалась в декабре прошлого года в возрасте 86 лет.

По мнению Садальского, сейчас в «Современнике» не хватает такого лидера, как Галина Волчек. Отсюда и все вытекающие ссоры между актерами.

«Театр, как человек — рождается, живет и умирает. Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже», — комментирует артист.

Садальский вспомнил эпизод, произошедший в театре много лет назад, когда он в нем работал. Тогда на гастроли в Швецию должны были везти спектакль «Доктор Штокман». Волчек хотела взять с собой Валентина Гафта, который не был задействован в постановке. Однако в КГБ отказались пускать артиста в Европу. Тогда весь коллектив «Современника» воздержался от поездки в Стокгольм.

Отметим, что скандал в «Современнике» спровоцировало открытое письмо, в котором актер Сергей Гармаш объявил об уходе из театра из-за несогласия с новым руководством. По его мнению, новый худрук Виктор Рыжаков нарушил заветы Галины Волчек, превратив его в «модное место».

Недавно артистка Марина Неелова заявила, что Гармаш покинул «Современник» из-за «личных амбиций» и «неоправданных ожиданий».