Соперница Лукашенко на выборах обратилась за помощью к Меркель

Минск, 5 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в преддверии выборов.

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы», — заявила политик в интервью газете Bild.

Тихановская сообщила, что опасается за свою жизнь. По ее словам, ей поступают анонимные угрозы, из-за чего пришлось отправить детей за границу.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Во вторник в стране стартовало досрочное голосование.

Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. В Минске проходят несанкционированные акции протеста.

Во вторник в послании белорусскому народу и национальному собранию Лукашенко заявил, что Тихоновская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова являются «тремя несчастными девчонками», которые «не понимают, что говорят». По его словам, он видит, кто стоит за Тихоновской и ее соратницами. Также президент Белоруссии заявил, что «армия интернет-троллей и информационных провокаторов» пытается дестабилизировать ситуацию в республике, работая «день и ночь».

Российский сенатор Олег Морозов, комментируя обращение Лукашенко к нации, отметил, что многие «пассажи» Лукашенко можно назвать провокационными и нелепыми, а риторику всего выступления с множеством ссылок на мифические угрозы со стороны РФ очень недружелюбной.