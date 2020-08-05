Адвокат рассказал, кто написал текст для видео с извинениями Ефремова

Москва, 5 августа. Текст для видеоролика, в котором актер Михаил Ефремов извиняется перед семьей погибшего в ДТП с его участием, был написан адвокатом актера Эльманом Пашаевым. Об этом рассказал сам юрист.

«Текст для видео писал я. Это готовил я с целью, чтобы принести извинения потерпевшим, никакой вины он не признавал», — приводит слова Пашаева газета «Известия».

Свое заявление адвокат Ефремова сделал в среду. Тогда же Пресненский районный суд Москвы принял решение отложить заседание по делу актера до 6 августа.

Во время первого заседания прокурор озвучила обвинительное заключение против Ефремова, однако актер отказался признавать вину, заявив, что не помнит событий вечера, когда произошло ДТП. В суде также были допрошены сотрудники ДПС, которые подтвердили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов заявил, что не помнит, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.

Напомним, в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова, который спровоцировал в начале июня смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Многие считают, что Ефремов должен ответить за свой поступок, который привел к смерти человека, по всей строгости закона. Адвокат Андрей Князев выразил надежду на то, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок. А депутат Госдумы Сергей Вострецов уверен, что покровители не спасут артиста от наказания.