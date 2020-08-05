«Шугалей-2» поможет проникнуться судьбой россиян, которых похитили в Ливии

Санкт-Петербург, 5 августа. Депутат Госдумы Сергей Вострецов опубликовал трейлер к кинокартине «Шугалей-2» у себя в Facebook. Он подчеркнул, что художественное киноосмысление поможет добиться освобождения незаконно удерживаемых в Ливии социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана.

«Художественное киноосмысление поможет нам проникнуться судьбой наших соотечественников, российского социолога сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, похищенных в ливийской столице Триполи более года назад. Дипломатические попытки вернуть узников на Родину пока не приносят успеха. Будем и дальше добиваться освобождения пленников», — отметил Вострецов.

Парламентарий подчеркнул, что вторая часть фильма покажет, как ученые выживают в тяжелейших условиях плена в чужой стране.

Напомним, первая часть фильма о похищенных в Ливии сотрудниках ФЗНЦ вышла на экраны этой весной, выход второй части запланирован на сентябрь.

Российские ученые отправились в Ливию для проведения социологического исследования в 2019 году. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) похитили россиян и поместили в тюрьму «Митига», печально известную нечеловеческими условиями содержания.