Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте

Москва, 5 августа. Бывший капитан сухогруза Rhosus, который привез в порт Бейрута тот самый груз селитры, Борис Прокошев, рассказал, при каких обстоятельствах этот опасный груз оказался в ливанской столице, и почему власти страны не обезопасили себя.

Взрыв в порту Бейрута произошел в этот вторник. По предварительной причине, он произошел на складе, где хранилась селитра, доставленная в 2013 году российским сухогрузом. Трагедия унесла жизни более ста человек, еще четыре тысячи пострадали в результате взрыва.

Прокошев рассказал, какие обстоятельства сопровождали тот рейс семь лет назад.

«Мы зашли в порт Бейрута, должны были получить дополнительный груз. Груз был тяжелый, крышки могли поломаться, все затянулось. А потом мой экипаж взбунтовался, когда узнал, что прошлой команде судна Гречушкин четыре месяца не платил зарплату. Мы должны были идти в Мозамбик, но судовладелец Гречушкин предложил нам двигаться на Кипр, где он находился. И тут власти Бейрута запретили нам выходить, потому что мы не оплатили расходы», — рассказал Прокошев изданию KP.ru.

По его словам, экипаж провел в Бейруте 11 месяцев без денег и едва вырвался оттуда. Прокошев отметил, что из террористической угрозы ввоз взрывоопасных веществ в Бейрут был запрещен, но судовладелец Игорь Гречушкин каким-то образом смог договориться с властями, чтобы корабль пустили в порт.

По словам бывшего капитана, в трагедии виноваты сами местные власти, которые не предприняли должных мер. Например, они не должны были пропускать в порт корабль с потенциально опасным грузом.

«Вторая же их ошибка: если вы забрали груз, зачем его столько держать? Грузовладелец ведь не объявился, где он - неизвестно. Могли развести на поля, внести в почву удобрения. А они его держали, зачем — непонятно. Это их ошибки. Их сгубила жадность и безалаберность. А людей жалко, которые погибли. Надеюсь, этих дураков-чиновников накажут», — заявил он.

Напомним, что мощный взрыв прогремел накануне в районе порта Бейрута, недалеко от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены или повреждены десятки домов, транспортных средств. Во многих кварталах города выбиты окна.

По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, свыше четырех тысяч человек пострадали. Многие страны, в частности Россия, уже предложили Ливану свою помощь. Всемирная организация здравоохранения направит в Ливан партию медикаментов и хирургические наборы.