Зеленский сменил начальника Главного управления разведки

Киев, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны. Глава государства подписал соответствующий указ.

Другим указом Зеленский освободил Василия Бурбу от должности главы ГУР. Он занимал этот пост с 15 октября 2016 года.

В офисе Зеленского отметили, что причиной смены главы ГУР стала необходимость переформатировать работу, сделать ее более интенсивной, внедрять современные подходы и взгляды на решение вопросов безопасности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что глава МВД Украины Арсен Аваков неоднократно пытался присвоить полномочия главы государства, однако ему деликатно дали понять, кто является президентом.