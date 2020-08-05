ВСУ открыли огонь по ДНР

Донецк, 5 августа. ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия в направлении поселка шахты 6/7 вблизи Горловки (ДНР) вечером 5 августа. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 19.10 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению поселок Шумы — Горловка (поселок шахты 6/7). Применялось стрелковое оружие», — информирует СЦКК.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Соответствующее решение приняла контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако первое нарушение перемирия Киевом с момента введения дополнительных мер произошло уже 29 июля. Обстрелы также фиксировались 30 июля, 3 и 4 августа.

Ранее официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Олег Никитин сообщал, что четверо бойцов ВСУ подорвались на собственных зарядах в Донбассе. По его словам, подрывы произошли в районе населенных пунктов Пески и Водяное.