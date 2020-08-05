Россиянка рассказала о происходящем во время взрыва в Бейруте

Бейрут, 5 августа. Гражданка РФ Алиса рассказала подробности о взрыве в Бейруте. Супруг россиянки работает в Ливане. По его словам, первые секунды все подумали, что произошло землетрясение.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана вечером 4 августа. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести. Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.

Девушка Алиса передала редакции «ПолитЭксперта» слова своего супруга, который находился в Бейруте по работе во время ЧП. По ее словам, сразу после инцидента муж дозвонился ей. Во время взрыва супруг Алисы был в помещении, здание сильно затрясло и многие подумали, что это землетрясение.

«Потом резко вышибло все окна. Естественно, у всех началась паника. Благо мой муж не пострадал. Он не находился рядом со стеклами. Те, кто стоял близко, их ранило осколками», — сообщила Алиса.

Здание, в котором находился супруг Алисы, расположено «примерно в 20 минутах от порта».

Федеральное агентство новостей опубликовало ранее видео из столицы Ливана, где произошел мощнейший взрыв. На эксклюзивных кадрах можно увидеть порт Бейрута, который за прошедшие сутки стал эпицентром внимания всех мировых СМИ.

Вечером в среду в МЧС РФ сообщили, что первый самолет с российской помощью приземлился в Бейруте, передавали «Известия».