«Оживший» на разделочной доске кусок мяса напугал хозяйку

Москва, 5 августа. Кусок мяса стал шевелиться на разделочной доске, чем немало напугал хозяйку, которая хотела его приготовить. Видео необычного явления появилось в Сети.

Ролик опубликовал пользователь Twitter под ником Yo! Artist. По словам пользователя, его мать хотела приготовить мясо, но оно вдруг стало пульсировать и сокращаться. Женщина испугалась и передумала готовить.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut ???? pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

Видео собрало 14 тысяч ретвитов и почти 21,5 тысячи лайков. Пользователи пришли в ужас от видео. Однако некоторые отметили, что это вполне обычное явление. Они объяснили, что мясо пульсировало из-за нервных окончаний, которые продолжают функционировать в свежем сыром мясе.

Ранее писатель и комик из индийского города Мумбаи Рохит Наир поделился через соцсети записью того, как он поет вместе со своей собакой Зои. Благодаря публикации он и его питомец прославились на всю страну. Видео, по данным NDTV, стало вирусным среди пользователей Facebook — его посмотрели более 1,6 млн человек.