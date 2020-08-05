Вирусолог рассказал, когда начнется вторая волна коронавируса

Москва, 5 августа. Начало второй волны эпидемии коронавируса в России придется на октябрь-ноябрь, считает вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, у коронавируса сезонность выражена не так ярко, надежда на то, что коронавирус отступит с приходом жары, не оправдалась.

«Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — рассказал вирусолог в комментарии kp.ru.

Кроме того, эксперт полагает, что летальность коронавируса будет снижаться.

«Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам», — объяснил Альтштейн.

На территории России зафиксировано более 860 тысяч случаев коронавируса, 14 тысяч человек скончались. Более 660 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. При этом к концу 2020 года в России будет производится порядка 10 миллионов доз вакцины ежемесячно. В ВОЗ отреагировали на создание российской вакцины от коронавируса.