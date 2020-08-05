Российские туристы рассказали о проблемах на турецких курортах

Москва, 5 августа. Российские туристы в беседе с «Газетой.ру» рассказали о неудобствах, с которыми они сталкиваются на отдыхе в Турции.

Отдыхающая в Мармарисе Светлана Мнищенко жалуется на возросшие очереди за едой.

«Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню», — говорит отдыхающая.

Приехавшая в Анталью Елена Салюцева также отмечает, что сотрудники отеля далеко не всегда понимают, какую еду и в каком количестве просят постояльцы.

«Учитывая количество отдыхающих, ни о каком соблюдении дистанции в очередях не может быть и речи», — жалуется россиянка.

Мнищенко говорит, что из-за пандемии заметно оскудел список развлечений на курорте. По ее словам, кроме живой музыки и дартса в отелях развлечений нет. Также россияне отмечают, что возникли проблемы с посещением СПА-центров и спортзалов: в них запускают не более трех человек одновременно.

«С каждым днем заезжает все больше народу, лежаки раздвигаются, ставятся дополнительные — все нормы тают на глазах», — сообщает Мнищенко.

Отмечается, что при заселении отдыхающих обязывают подписывать документ о том, что отель не несет ответственность за защиту туристов от коронавируса.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» предупредил россиян об опасности заражения кишечными инфекциями на отдыхе в Турции. Он подчеркнул, что август и сентябрь — сезон подъема заболеваемости кишечных инфекций.