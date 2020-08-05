Фигуристка Лобачева разводится с молодым мужем

Москва, 5 августа. Фигуристка Ирина Лобачева подала на развод со своим 31-летним мужем Иваном Третьяковым. 47-летняя спортсменка уже выселила супруга из своей квартиры.

Лобачева жила вместе с Третьяковым, и они часто работали вместе, давая мастер-классы и частные уроки. Замуж за Третьякова спортсменка вышла три года назад. Сначала они жили дружно и даже планировали общего ребенка, однако примерно год назад начались скандалы. Например, Лобачева обвинила своего мужа в том, что он не держал себя в руках и даже мог ударить ее.

«Он меня избил просто… за то, что ему что-то не понравилось!», — приводит слова Лобачевой издание KP.ru.

В то же время, Третьяков утверждал, что все скандалы и ссоры дома происходят из-за того, что Ирина употребляет алкоголь. Лобачева эти слова отрицает, утверждая, что у нее уже давно нет проблем со спиртным, более того, она даже успешно вылечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Сначала спортсменка собиралась подать на развод в январе, однако этого не произошло, и пара продолжила тренировки.

Но после карантина и самоизоляции отношения в семье вновь накалились, и Лобачева решилась на расторжение брака. 11 августа состоится расторжение брака. Ожидается, что он пройдет довольно быстро, так как у пары нет детей и совместно нажитого имущества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что адвокат Бари Алибасова и его сына, Сергей Жорин, не исключил, что продюсер, возможно, разведется со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в ближайшее время, сразу после выписки из психиатрической больницы. На расторжении брака настаивает сын Алибасова, Бари-младший. По его мнению, отец может лишиться своего имущества.