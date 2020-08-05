Москва, 5 августа. Российский военный эксперт Алексей Леонков высказался о мощном взрыве, который прогремел в порту Бейрута. По его мнению, официальная версия о причинах подрыва аммиачной селитры может быть скорректирована, поскольку вызывает слишком много вопросов.

Во вторник в Бейруте произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В городском порту прогремел мощный взрыв эквивалентный 2,2 килотоннам тротила. По официальным данным, взрыв произошел в результате возгорания и последующей детонации аммиачной селитры. По предварительной информации, в результате трагедии погибли более 100 человек.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя чрезвычайное происшествия в Бейруте в интервью ФБА «Экономика сегодня», обратил внимание на официальную версию следствия о причинах взрыва 2750 тонн аммиачной селитры. Местные специалисты уверены, что вещество сдетонировало из-за нарушений при проведении сварочных работ. Однако эксперт поставил под сомнение подобные выводы следствия, объяснив, почему взрыв в Бейруте не был случайностью.

По словам Леонкова, слежавшуюся аммиачную селитру, находившуюся в складских помещениях, не так просто подорвать, как кажется на первый взгляд. Искр от сварочного аппарата было бы недостаточно, чтобы привести к взрыву 2750 тонн данного вещества. Чтобы произошла детонация необходимо инициировать взрыв — это, в свою очередь, вызывает сомнение в том, что это был несчастный случай.

«Причина взрыва заключается не в плохом хранении грузов в Ливане, а в обращении со взрывчатым веществом. Чтобы подорвать 2750 тонн слежавшейся аммиачной селитры, нужно чем-то инициировать взрыв. Говорят о сварочных работах, но для этого необходима очень большая сварка. Чтобы произошел такой взрыв, нужен запал», — объясняет Леонков.

Леонков уверен, что взрыв в Бейруте мог произойти не случайно. Следствие, которое расследует материалы этого дела, вероятнее всего, скорректирует официальную версию о причинах чрезвычайного происшествия, обнаружив новые данные.

«Россия послала пять бортов МЧС, которые будут оказывать помощь ливанцам в разборе завалов, спасении людей. Среди этой команды есть мобильные госпиталь и лаборатория. Я надеюсь, что среди специалистов МЧС найдутся толковые взрывотехники, которые разберутся с данной ситуацией. Есть сомнения, что это был несчастный случай», — резюмирует военный эксперт.

Федеральное агентство новостей опубликовало ранее видео из столицы Ливана, где произошел мощнейший взрыв. На эксклюзивных кадрах можно увидеть порт Бейрута, который за прошедшие сутки стал эпицентром внимания всех мировых СМИ.

Вечером в среду в МЧС РФ сообщили, что первый самолет с российской помощью приземлился в Бейруте, передавали «Известия».