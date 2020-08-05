Савичева объяснила, почему муж называет ее «ведьмой»

Москва, 5 августа. Певица Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что ее супруг Александр Аршинов иногда называет ее «ведьмой».

«Дело в том, что я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз. Кроме того, я чувствую запахи», — объясняет певица.

По ее словам, она даже предсказала день рождения дочери.

«Однажды внутренний голос мне сказал: «Пятница». И как раз в пятницу я родила», — подчеркивает Савичева.

Она также отметила, что никогда не комплексовала из-за рыжего цвета волос. Савичева говорит, что летом у нее появляются веснушки, а волосы становятся еще красивее.

Напомним, Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в 2014 году, а в 2017 году у них родилась дочь Анна.

Певица Юлия Савичева недавно объяснила участившиеся разводы звездных пар (Гарик Харламов и Кристина Асмус, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков). Певица рассказала, что подобный этап в отношениях она переживала и со своим супругом. Тогда они были заняты работой и «незримая связь» между ними в определенный момент пропала. В итоге Савичева решила отложить творческую деятельность и проводить больше времени с семьей.