Вассерман объяснил, к чему приведет «бенедиктинская скромность» Лукашенко

Москва, 5 августа. Российский журналист, публицист и аналитик Анатолий Вассерман высказался о политической ситуации в Белоруссии на фоне предстоящих президентских выборов. По его мнению, президент страны Александр Лукашенко совершает большую ошибку, пытаясь завоевать новых избирателей в лице «антирусского меньшинства».

Ранее Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. В своей речи он заявил, что Россия и Белоруссия всегда будут оставаться ближайшими союзниками. Он также заметил, что Москва поменяла братские отношения с республикой на партнерские.

Вассерман, комментируя заявление Лукашенко в интервью порталу «Украина.ру», обратил внимание, что президент Белоруссии совершает большую ошибку, пытаясь использовать отношения с Россией в своей предвыборной программе. Белорусский лидер последними действиями в адрес Москвы пытается привлечь новых избирателей в лице «антирусского меньшинства». Но подобная стратегия попросту не сработает.

«Вот сейчас Лукашенко делает то же самое. Он надеется, что за него все равно проголосуют все те, кто голосовал и в прошлые разы, и пытается привлечь новых избирателей. Кроме того, понятно, что он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него», — заметил Вассерман.

Эксперт заявил, что Лукашенко совершает точно такую же ошибку, как и бывшие украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович. Они предпринимали попытки завоевать доверие «антирусского меньшинства» Украины, придерживаясь его интересов. Однако подобная стратегия лишь отталкивала от них «русское большинство».

«Есть такое выражение «бенедиктинская скромность» — это когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками. Боюсь, что эта самая бенедиктинская скромность начала проявляться и у него. Жизнь научит», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Вассерман высказался о крупном международном экономическом кризисе, который возник в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он заявил, что странам необходимо найти некий баланс между «вирусной и экономической эпидемиями».