Надежда Михалкова пошутила над внешностью звездной сестры

Москва, 5 августа. Актриса Надежда Михалкова решила пошутить над своей старшей сестрой Анной. Шутка вышла забавной и совсем не грубой. Поклонники актрис были растроганы отношениями между сестрами.

На своей странице в Instagram Надежда опубликовала фото, на котором Анна запечатлена с растрепанной прической и вовсе без макияжа.

«Я разбужу тебя в городе Кимры, моя кикимра», — с шуткой подписала она снимок.

Поклонники оценили юмор младшей дочери режиссера Никиты Михалкова, отметив, что отношения между сестрами очень трогательные.

«Красивые сестры! Отношения — пример для наследования», — пишет в комментариях пользователь под ником olgakucherenko.

«У вас всегда были хорошие отношения? Вы дрались в детстве? Смотрю на вас и радуюсь, как вам легче, что вы есть друг у друга», — добавила mariia_ternovaia.

В середине июля сообщалось, что Анна Михалкова удивила поклонников свежим фото, на котором она выглядит очень постройневшей. Михалкова опубликовала в Instagram фото, на котором она предстала в светлом платье в цветочек. При этом лицо Анны Никитичны выглядит крайне исхудавшим. Некоторые восхищенные поклонники отметили, что на фото Михалкова похожа на свою мать Татьяну, а другие предположили, что на молодую Маргариту Терехову.