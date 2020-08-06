Из Турции в Ливию направляются четыре корабля с военным грузом

Мисурата, 5 августа. Четыре турецких грузовых корабля направляются в порт ливийской Мисураты, оккупированной боевиками ПНС. Информация подтверждается данными с мониторинговых ресурсов, отслеживающих перемещение кораблей в Средиземном море.

Турция вновь направила к берегам Ливии несколько грузовых кораблей в поддержку режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Анкара морскими путями поставляет террористам ПНС оружие, бронетехнику и современное военное оборудование. ФАН уже публиковал материал на эту тему, наглядно продемонстрировав основные маршруты переброски вооружений в североафриканское государство.

Мисурата и Триполи стали крупнейшими хабами Турции, через которые осуществляется основная масса поставок в Ливию. Анкара игнорирует запрет ООН на поставки вооружений в североафриканскую страну, зачастую сопровождая грузы военными кораблями. Охрана нужна для того, чтобы противостоять европейским кораблям, участвующим в миссии IRINI.

Операция IRINI, призванная ужесточить контроль над соблюдением эмбарго, столкнулась с серьезным противодействием c турецкой стороны. Примером такого противостояния стал инцидент с французским фрегатом Courbet и группой кораблей из Турции. Экипаж Courbet заметил у ливийского побережья подозрительную группу кораблей ВМС Турции, сопровождавших грузовой крейсер под танзанийским флагом. В ответ на требование остановиться для досмотра турецкие боевые корабли трижды «мигнули» за несколько секунд — это маневр, который обычно предшествует стрельбе из оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, осудил Турцию за агрессивное поведение. При этом провокационные действия были совершены против союзника по Североатлантическому альянсу. Глава государства заявил, что этот инцидент свидетельствует о «смерти мозга» НАТО.