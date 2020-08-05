Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем попал на видео

Москва, 5 августа. Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков российскими Су-27 в небе над Черным морем.

В ведомстве отметили, что Су-27 приблизился к американским самолетам RC-135 ВВС США и Р-8А «Посейдон» на безопасное расстояние. Полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27. Подробнее: https://t.co/CycVskI4ec pic.twitter.com/m3YdKp4Jia — Минобороны России (@mod_russia) August 5, 2020

Накануне российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух на перехват норвежского самолета-разведчика Dassault Falcon 20 над Баренцевым морем у границ РФ. Экипаж российского истребителя приблизился к воздушной цели и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Dassault Falcon 20 Военно-воздушных сил Норвегии.