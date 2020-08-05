Лесопромышленники поддержали создание профильного ведомства в РФ

Из-за разногласий между Минприроды, Минпромторгом и Рослесхозом утверждение новой стратегии развития лесной отрасли растягивается на неопределенный срок. Вся проблема в том, что ведомства не могут прийти к единому плану.

Минприроды разработало ряд нововведений, которые категорически не нравятся Минпромторгу: там уверены, что изменения отпугнут бизнес. Рослесхоз вообще не одобряет план, разработанный Минприроды. По мнению специалистов агентства, он просто нереализуем.

Очередное совещание в июле с участием вице-премьера Виктории Абрамченко и представителей ведомств закончилось ничем. Абрамченко же вообще уже выдвинула идею: отдать весь лесной комплекс одному ведомству — министерству лесопромышленного комплекса.

Федеральное агентство новостей связалось с экспертом в лесной отрасли Александром Дятловым, заместителем председателя Архангельского областного собрания депутатов, председателем комитета по лесопромышленному комплексу и природопользованию, и попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Сегодня лес находится в ведении Рослесхоза, Минприроды, Минпромторга, — заметил Александр Владимирович. — И когда чиновники пытаются создать условия для развития лесопромышленного комплекса, это в первую очередь настораживает бизнес. Вместо того, чтобы пригласить бизнес и создать для них условия, чиновники пытаются выдумывать сами. И эти попытки, как показывает практика, никогда не приносили успеха. Я поддерживаю Абрамченко в том, что надо создать одно ведомство, которое будет решать вопросы лесопромышленного комплекса».

Архангельская область — одна из ведущих областей в стране, которая работает с лесом. По словам Дятлова, сейчас в лесу работает не так много компаний: крупнейших — порядка 10. И из них четыре работают в Архангельской области. Поэтому Дятлов, курирующий лесопромышленный комплекс, знает проблему не понаслышке. И о том, что нужен новый план развития отрасли, он говорил уже давно.

«Мы годами не можем решить вопросы на федеральном уровне, — констатировал собеседник ФАН. — Весь бизнес готов к сотрудничеству. Есть компании с участием иностранных партнеров. Они абсолютно прозрачные. Поэтому все хотят понятные правила игры. По стратегии развития лесопромышленного комплекса Архангельская область первая высказала свои замечания и направила их в Совет Федерации Юрию Леонидовичу Воробьеву. Он возглавляет рабочую группу по изменению лесного кодекса. Надеемся, наш голос будет услышан».

По мнению парламентария, изменения необходимы, но их не будет, пока слишком большое количество чиновников тянут на себя одеяло, пытаясь навязать свое видение решения этой проблемы.

«Изменения нужны, но когда много различных ведомств и чиновников хотят что-то решить, то и порядка нет, — продолжил депутат. — И тут, скорее, борьба между ведомствами за влияние, чем между бизнесменами. Поэтому поддерживаю идею Абрамченко о создании одной структуры — Министерства лесопромышленного комплекса РФ. Помните, «когда в друзьях согласья нет, на лад их дело не пойдет»? А сегодня и Рослесхоз, Минприроды и Минпромторг — это как раз те самые лебедь, рак и щука».

Напомним, предыдущая стратегия развития лесной отрасли до 2020 года была с треском провалена и в 2015 году — то есть на середине пути — от нее отказались. А начиналось все так же: в нее постоянно вносили изменения, и чиновники никак не могли прийти к согласию.