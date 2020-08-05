Мясников разочаровался в Ефремове из-за его отказа признать вину

Москва, 5 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал трусостью, «доводящей до подлости», заявление актера Михаила Ефремова о своей невиновности в смертельном ДТП в Москве.

Ранее в среду Ефремов не признал свою вину в гибели водителя Сергея Захарова. Об этом он заявил в ходе судебного заседания.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — пояснил актер в Пресненском суде Москвы.

Мясников, комментируя заявление актера в своем Telegram-канале, отметил, что некоторые люди действительно могут напиваться до потери сознания, однако это не может служить оправданием преступления.

«Есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления. Это реальность, независящая от того, помнит о ней виновный или нет. И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придет оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости. Жаль, нравился он мне как артист. А человек оказался — …», — написал Мясников.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. В частности, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.