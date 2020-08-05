Волочкова уселась на шпагат между гиропланами

Москва, 5 августа. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова повторила трюк голливудского актера Жана-Клода ван Дамма, сев на шпагат между двумя гиропланами.

Лавры одного из самых гибких и физически выносливых актеров не дают покоя балерине. Эпичный трюк ван Дамма, севшего на шпагат между двумя грузовиками, повторила Волочкова. Но сделала это при полном параде: в балетной пачке и с прической.

Звезда написала в Instagram, что посетила авиацентр «Воскресенск». Там она взобралась на два белых гироплана и уселась в шпагате.

«Это гибрид самолета и вертолета, называемый гиропланом. Это безопасный вид транспорта, способный совершать посадку с выключенным двигателем. На желтеньком я полетала», — заявила Волочкова.

Она призналась, что боится летать на самолете, но вместе с пилотом ей было проще преодолеть аэрофобию. Волочкова назвала гиропланы «кузнечиками» и измерила их «мерой своего шпагата».

Балерина привыкла эпатировать публику шпагатами. Ранее она показала шикарную растяжку на деревянной купели. Волочкова добавила, что, продав старую купель, сможет оплатить штраф за поездку в Дивеевский монастырь.