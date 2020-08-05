Семья Керимова впервые возглавила российский список Forbes

Москва, 5 августа. Семья Сулеймана Керимова впервые заняла первую строчку российского рейтинга богатейших людей Forbes.

Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией «Полюс». За день, 5 августа, состояние семьи увеличилось на 1,7 млрд долларов, достигнув 24,8 млрд долларов. Причиной такого взлета стал рост котировок «Полюса».

В среду бумаги подорожали почти на 4%, а с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за этот период увеличилось в цене на 34%. Основным бенефициаром «Полюса» является сын Сулеймана Керимова Саид, ему принадлежит 76,84% акций. Весь пакет семьи Керимова оценивается в 25,6 млрд долларов.

Второе место в списке Forbes занял глава и бенефициар компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние оценивается в 24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с 21,9 млрд долларов, пишет «ФедералПресс».

В июле 2020 года Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян, увеличив свое состояние с 10 до 18,5 млрд долларов. Еще 18 марта он занимал 18-ю строчку в рейтинге.