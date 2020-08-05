Уткин рассказал, как отдыхал на яхте Абрамовича в Португалии

Москва, 5 августа. Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, как несколько раз побывал на яхте бизнесмена Романа Абрамовича. История об этом появилась на его YouTube-канале в первом выпуске «Футбольного клуба».

По словам Уткина, это произошло в Португалии летом 2004 года, во время Чемпионата мира по футболу. Миллиардер тогда жил на двух яхтах, которые называл «лодками».

Комментатор отметил, что пребывание на яхте сильно напоминало «дачную жизнь» — люди с утра обсуждали, что у них будет на обед.

«А вчера соседи ходили на рыбалку, у них есть сом. Кажется, они собираются варить уху», — вспомнил он один из разговоров на «лодке».

Уткин рассказал, что при этом по выходным на яхтах собиралось «потусоваться» много гостей, а однажды на ужин прилетал Свен-Йоран Эрикссон, на тот момент тренер сборной Англии по футболу. Все присутствующие общались с олигархом достаточно близко и «в ироничной, но вежливой» манере, поскольку это позволяло его чувство юмора. По оценке Уткина, оно у Абрамовича «гораздо выше среднего».

Комментатор также добавил, что иногда на яхтах была довольно простая «домашняя еда» и «не супердорогое вино».

Ранее Уткин отреагировал на слова главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова о «дармоедах», желающих ничего не делать и получать деньги. Он напомнил наставнику спортсменов, что его команда занимает последнее место в турнирной таблице, а его зарплата при этом составляет почти 500 тысяч евро.

Абрамович в этом году приобрел самую дорогую виллу в Израиле, заплатив рекордные для страны 65 миллионов долларов. СМИ со ссылкой на близкий к сделке источник в июне сообщали, что недвижимость бизнесмен купил незадолго до начала кризиса.