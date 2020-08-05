Полина Гагарина раскрыла подробности развода с Исхаковым

Москва, 5 августа. Российская певица Полина Гагарина стала новым гостем в YouTube-шоу «Конечно, Вася!» на канале Gazgolder. Артистка откровенно рассказала о личной жизни, а также озвучила некоторые подробности своего развода с Дмитрием Исхаковым.

Ранее СМИ сообщали о возможном разводе певицы Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Позднее данная информация подтвердилась. Звездная пара приняла решение развестись после шести лет семейной жизни. В настоящее время супруги готовятся к бракоразводному процессу, пытаясь сохранить теплые дружеские отношения.

При этом в Сети ходят слухи, что у Полины и Дмитрия могут возникнуть определенные финансовые споры, из-за которых бракоразводный процесс может сильно затянуться. Недавно Гагарина уволила Исхакова из своей компании. Данный факт может свидетельствовать о том, что певица «пошла в наступление».

Сама Гагарина, отвечая на вопрос ведущих шоу «Конечно, Вася!» о том, стоит ли обсуждать материальные вопросы до свадьбы и заключать брачные договоры, заявила, что выступает против подобного подхода. По ее словам, лучше всего составить документ, в котором между супругами будет установлена договоренность, о том, что они не имеют претензий друг к другу, если примут решение о разводе мирным путем.

«Я абсолютно не прагматичный человек, скорее, романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу», — отметила певица.

Гагарина также добавила, что не хочет рассказывать о причинах развода со своим супругом. Она объяснила это тем, что не готова делать пиар на своей личной жизни и не хочет, чтобы ее обсуждали другие люди.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что семья — это мой тыл, моя любовь», — пояснила артистка.

Ранее СМИ сообщили, что муж Полины Гагариной впервые был замечен в компании другой женщины. Дмитрия Исхакова увидели на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ с новой девушкой и ребенком.