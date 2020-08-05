Украинских школьников обяжут молиться за торжество идей Петлюры и Бандеры 

Министерство образования и науки Украины (МОН) одобрило предложение ряда местных националистических партий и движений о введении в школах и колледжах практики так называемого «патриотического воспитания молодежи и студентов». Уже с 1 сентября нынешнего года в тысячах средних и специальных учебных заведений на территории от Ужгорода до Мариуполя каждый урок будет начинаться с исполнения учащимися украинского государственного гимна, а в некоторых структурах — с молитв в честь «процветания [украинской] нации». Что ждет противников нововведения и чем подобная практика может закончиться, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не знаю, кто это, но он мне очень не нравится. Злой [он] какой-то», — именно так шестилетний житель Чернигова Юра Д. охарактеризовал одного из лидеров группировки УПА1 (запрещена в РФ) Степана Бандеру.

Портрет Бандеры Юра впервые увидел в кабинете директора престижной киевской гимназии. Пытаясь сохранять спокойствие, директор Виктор Викторович указал на еще одно изображение. И тут же столкнулся с обескураживающим вопросом:

«А это бандит?»

На упомянутом изображении был запечатлен Аверкий Гончаренко — офицер дивизии СС «Галичина», соратник Симона Петлюры. Отцу Юры руководитель учебного заведения заявил буквально следующее:

«Забирайте своего ребенка и поскорее учите его толерантности и политической корректности. На Петлюру и Бандеру все наши дети скоро будут молиться».

Утверждение Виктора Викторовича не лишено оснований. Согласно информации, распространенной по каналам МОН, в новом учебном году любое школьное и даже внеклассное занятие обязано сопровождаться исполнением гимна Украины. В отдельных регионах ученикам и учащимся предстоит регулярно проводить так называемые «молитвы за целостность [украинского] государства».

«Подрастающее поколение должно проявлять духовность и патриотизм, — говорится в сопроводительной записке к новому ведомственному постановлению. — Совершенно очевидно, что те молодые люди, которым чуждо проявление этого патриотизма, в итоге будут «отсеяны».

Так называемый «пилотный проект патриотической программы» уже запущен в украинской столице. На днях Киевский городской совет поддержал идею об обязательном исполнении государственного гимна в школах, колледжах и ПТУ, а также проведения молебнов «во славу государственности». При этом петь указанный гимн теперь обязаны не только ученики, но и их преподаватели.

«Мы будем следить даже за тем, с каким выражением лица поет главную песню нашей державы отдельно взятый человек, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН представитель праворадикального движения «Национальные дружины» Кирилл Т. — Кому не нравится такое новшество — пусть убираются с Украины».

На вопрос, каким образом «отдельно взятые» учителя и ученики будут проводить соответствующие «молитвы», в профильном ведомстве ответить не смогли.

«У нас есть и православные, и греко-католики, и католики, и мусульмане: пусть они по-своему совершают обряды во славу Украины, героями которой являются и Петлюра, и Бандера и многие другие борцы за украинскую «независимость», — резюмировала на основе полной конфиденциальности чиновница МОН. — Если дети называют защитников нашей территориальной целостности (речь идет о петлюровцах и бандеровцах. — Прим. ФАН) бандитами, этим детям не место за партами на Украине. Если дети не хотят молиться за торжество идей УНР и УПА, значит, они и их родители — потенциальные сепаратисты. Вы сами понимаете, как мы обязаны поступать с сепаратистами и их детьми».

И тут же она добавила:

«Будем перевоспитывать».

Чем может завершиться процесс подобного «перевоспитания», остается только догадываться.

«По моим сведениям, сотни украинских семей, не желающих отдавать своих детей в школы, где практикуется поклонение Петлюре и Бандере, ищут возможность альтернативного обучения в Российской Федерации и Белоруссии, — сказала в комментарии ФАН социальный психолог Елена Мильто. — А возможное проведение всяческих молебнов за торжество сомнительных идей должно стать предметом для рассмотрения не только правозащитников, но и правоохранителей на международном уровне».

1 Организация запрещена на территории РФ.