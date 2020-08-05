Samsung презентовал новую линейку флагманов Galaxy Note20

Москва, 5 августа. Компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в ходе онлайн-презентации.

Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra получили самый мощный среди устройств Samsung процессор Exynos 990. Новая серия отличается безрамочным экраном диагональю 6,7 и 6,9 дюйма. В комплекте с Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra идет новое перо S Pen.

Линейка Galaxy Note 20 получила еще более глубокую интеграцию в Windows 10. Кроме того, флагманы оснащены 8K-камерой с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра в секунду. Также камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором, пишет «Мир 24».

Galaxy Note 20 оснастили аккумулятором емкостью 4300 миллиампер-часов, более продвинутая версия Ultra получила аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Стоимость Galaxy Note 20 в России составит 79 990 рублей, а Galaxy Note20 Ultra обойдется в 119 990 рублей.

Также Samsung показала планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+, умные часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.