Петросян показал, на что готов ради молодой жены

Москва, 5 августа. Российский юморист Евгений Петросян поддерживает хорошую физическую форму, чтобы соответствовать молодой жене.

74-летний Петросян опубликовал на своей странице в Instagram, который был сделан в ходе процедуры в одном из массажных салонов. На кадрах видео запечатлен Евгений Ваганович, лежащий на специальной кушетке. Рядом с юмористом находится специалист, который старательно разминает конечности артиста.

«Вот, понимаете, растяжечка!» — прокомментировал процедуру Петросян.

В свою очередь массажист иронично поинтересовался у артиста, какого результата желает добиться юморист.

«До шпагата, Евгений Ваганович, растягиваться будем, да?» — поинтересовался массажист.

«Ну, постараемся! Ух-ты!» — с юмором ответил Петросян.

Подписчики юмориста выразили уверенность, что Петросян начал заниматься спортом ради своей молодой жены Татьяны Брухуновой.

«Евгений Ваганович, вы большой молодец! Рад за вас. Рад, что стараетесь соответствовать молодой жене и в целом поддерживаете себя в хорошей форме. Вы являетесь хорошим примером для молодого поколения», — написал один из поклонников.

«Татьяна, трепещи», — иронично отмечает другой пользователь Сети.

Напомним, юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.