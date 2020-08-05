Познер рассказал, какой приговор грозит Ефремову

Москва, 5 августа. Актер Михаил Ефремов не сможет уйти от уголовного наказания, суд, изучив все материалы дела об июньском ДТП с его участием, вынесет ему обвинительный приговор. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Вердиктов бывает два: виновен или не виновен. Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает. Нет никакого сомнения, что он был виновен, что он был абсолютно пьяный за рулем, что он виноват в этой аварии и смерти человека», — сказал он в комментарии Nation News.

Познер обратил внимание, что изначально артист неоднократно признавал свою вину в трагедии и говорил о готовности помочь семье погибшего водителя, но впоследствии отказался от ответственности за случившееся, сообщив, что ничего не помнит. По мнению журналиста, эти «проблемы с памятью» не позволят Ефремову избежать наказания.

«Он сам это признавал неоднократно. Может быть, потом его уговорили не признавать вину, чтобы каким-то образом уйти от наказания. Но изначально Ефремов говорил, что да, он виноват и готов все сделать, чтобы помочь этой семье. Как человек в драбадан пьяный, он мало что помнит. Но человек всегда сам несет ответственность за свои поступки», — резюмировал телеведущий.

Вопрос о наказании для Ефремова был поднят после автомобильной аварии, которая произошла 8 июня в Москве по его вине. На своем внедорожнике актер допустил выезд на полосу встречного движения и влетел в проезжавший по правилам фургон, его водитель скончался после госпитализации. Экспертиза показала, что устроивший ДТП артист находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что потеря родных скончавшегося в ДТП водителя невосполнима. Он призвал посторонних не вмешиваться в процесс разбирательства и дождаться профессионального решения суда.