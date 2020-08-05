Онищенко предупредил о риске заболеть в Турции кишечными инфекциями

Санкт-Петербург, 5 августа. Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасности заражения кишечными инфекциями на отдыхе в Турции. Об этом политик сказал в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?».

Депутат оценил риски при отдыхе россиян за рубежом.

«Я бы не советовал нашим гражданам сегодня ехать в Турцию», — предупредил Онищенко.

Доктор медицинских наук отметил, что риск представляет не только коронавирус.

«Риск заразиться не только коронавирусной инфекцией. Надо понимать одно: турецкий туристический бизнес бездействовал в течение этого года. Сегодня ему восстановиться тоже нелегко — им нужно нанять персонал, наладить работу, поставку продуктов питания. Пусть они не торопятся, наладят эту работу, а мы обойдемся без отдыха за рубежом», — предложил он.

Онищенко отметил, что спешка в организации отдыха туристов может привести к печальным последствиям.

«Если у меня не отлажены поставки, если те поставщики, с которыми я раньше работал, будут мне поставлять недостаточно качественную продукцию, то можно заболеть и кишечными инфекциями», — объяснил парламентарий.

«Тем более август и сентябрь — это как раз сезон подъема заболеваемости кишечных инфекций. Это очень важно. Сезон капельных инфекций — это больше осень-зима. А об остальных инфекциях мы тоже с вами забывать не должны», — предостерег Онищенко.

Ранее на онлайн-конференции юрист Эдуард Шалоносов заметил, что страховые компании не компенсируют траты туриста, заболевшего коронавирусом за рубежом.