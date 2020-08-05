Стандартная страховка туриста не включает риск заражения коронавирусом

Санкт-Петербург, 5 августа. Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что стандартная страховка туриста не включает себя лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Об это специалист рассказал во время онлайн-эфира Медиацентра «Патриот» на тему «Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?».

«Стандартная страховка безусловно эту ситуацию не включает в себя и поэтому сегодня идет разговор о том, что часть страховых компаний только готовится по просьбе туристических компаний включить коронавирус в стандартную страховку. Но дополнительно уже сегодня это существует. Так как вероятность заразиться этой инфекцией в мире на сегодняшний день достаточно велика, то безусловно и стоимость этой страховки будет отличаться от стандартной», — сообщил Осауленко.

Он добавил, что «сегодня мы учимся не только жить и работать в этих условиях, но и отдыхать в этих условиях».

Россия в субботу возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией после закрытия международных перелетов из-за пандемии коронавируса.

На начальном этапе, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, перелеты будут осуществляться из трех городов: Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.