Глава «Турпомощи» рассказал о борьбе зарубежных стран за туристов из РФ

Санкт-Петербург, 5 августа. По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, зарубежные туроператоры ведут активную кампанию по привлечению российских туристов на свои курорты. Россияне вошли в топ-3 вожделенных туристов мира.

Отказ значительной части россиян от поездок за границу на отдых в этом году наносит ощутимый урон туриндустрии многих стран. В борьбу за российского туриста включились и малые, и большие государства. Однако, помня прошлое, россияне не торопятся пополнять их казну.

«В последние годы российский турпоток стал предметом, за который в буквальном смысле стали воевать. Поэтому все страны — в туристском плане ориентированные, имеющие в своем ВВП серьезных доход от туризма — безусловно, являются участниками этой борьбы за поток российских туристов. Здесь мы можем назвать и европейские страны, такие как Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия. Это и страны Прибалтики. Но мы видим: и страны Юго-Восточной Азии, и страны Карибского бассейна тоже в этом плане не отстают — тот же Таиланд или Вьетнам, те же Мексика и Доминикана с Кубой. Сегодня этот поток интересен для всех. Потому что российский турист, с точки зрения его финансовой отдачи на территории другого государства, входит в первую тройку», — заявил Осауленко в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?».

Конкурируют в топ-3 россияне с немцами и китайцами. Однако российский турист в этом году не торопится стать легкой добычей рекламных кампаний зарубежных туроператоров. По словам директора «Турпомощи», россияне усвоили урок весны текущего года, когда в марте отели начали выселять русских туристов без оказания необходимой на тот момент медицинской помощи.