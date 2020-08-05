Фигуристка Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Москва, 5 августа. Юная российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое решение сменить наставника.

Спортсменка, которая каталась под началом Этери Тутберидзе, весной 2020 года заявила об уходе к другому тренеру – фигуристу Евгению Плющенко. Она заявила, что это связано ее амбициями и желанием развиваться в фигурном катании.

Александра отметила, что ей не нравилось, как тренер упрощала ее программу, убирая несколько прыжков. По словам Трусовой, кризис в отношениях с Этери Тутберидзе произошел после нескольких международных выступлений.

Тогда фигуристка из-за падений уступила Анне Щербаковой и Алене Косторной. После этого наставница изменила программу.

«Мне было не столько обидно занимать третье место, сколько падать на льду. Сейчас я хочу стабилизировать свои прыжки, отточить их, а потом думать о новых рекордах. После того как я стала падать на соревнованиях, Этери Георгиевна начала убирать часть прыжков из программы. Я была не согласна с этим», – объяснила Трусова.

Трусова заметила, что они с Тутберидзе сильно разошлись во мнениях о ее будущем. По словам Александры, ни о каком конфликте с Этери не может быть и речи – они до сих пор хорошо общаются, а чемпионка благодарна своей наставнице.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал заявление Этери Тутберидзе о том, что фигуристка Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае. Он заметил, что узнал о желании девушки присоединиться к его команде только несколько недель назад.