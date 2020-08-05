Эксперт рассказал, как «Фортуна» помогает РФ обходить санкции США против СП-2

Москва, 5 августа. Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов, комментируя решение компании-арендатора судна «Фортуна» отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток – 2», объяснил, с чем связано данное решение, а также рассказал, почему реализация проекта все-же будет завершена без особых проблем.

Ранее компания «Межрегионтрубопроводстрой», которая является арендатором судна-трубоукладчика «Фортуна» по договору бербоут-чартера сообщила, что не намерена предоставлять его для достройки газопровода «Северный поток — 2».

Анпилогов, комментируя заявление представителей компании-арендатора «Фортуны» в интервью «Экономике сегодня», заметил, что подобное решение является ничем иным, как новой стратегией России, с помощью которой судно будет защищено от санкций США. Москва пошла на хитрость с «Фортуной» в вопросе достройки «Северного потока — 2» и приняла решение обезопасить трубоукладчик, заявив, что он не будет принимать участие в строительстве.

Эксперт обратил внимание, что подобной тактики Россия придерживалась еще полгода назад, когда трубоукладчик «Академик Черский» шел в Балтийское море. Судно регулярно меняло курс, чтобы не было понятно, какой порт является конечной точкой маршрута.

«Мы хорошо помним, как «Академик Черский» шел в Балтийское море — менял курс постоянно, указывая промежуточные точки, так что до последних дней невозможно было сказать точно, куда идет трубоукладчик. Это сбивало с толку и не давало американцам выступить с новыми ограничениями к российскому судну. США, как и весь мир, могли только наблюдать за маневрами плавсредства и констатировали его прибытие в ФРГ для строительства «Северного потока — 2» лишь по факту», — напомнил эксперт.

Сейчас же Москва применяет подобный план к «Фортуне». Заявление о том, что судно не будет принимать участие в строительстве, было сделано лишь для отвода глаз. На деле трубоукладчик сможет приступить к работе в Балтийском море после того, как будет решен вопрос со страховкой.

«Сейчас с «Фортуной» проделывают аналогичный маневр. Сомнений, что баржу задействуют в строительстве, нет — слишком много сил и времени было потрачено на подготовку условий для ее участия. Смысла получать у Дании разрешение на систему якорного позиционирования иначе просто не было. Однако заяви сейчас арендатор об участии «Фортуны» в проекте, баржа столкнется с теми же проблемами, что и «Черский», — объяснил эксперт.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков выразил мнение, что «Фортуна» малопригодна для укладки глубоководных участков, поэтому работа этого судна имела бы смысл только в составе группы. Теперь, очевидно, главная ставка будет сделана на «Академика Черского», которому необходимо пройти модернизацию оборудования для работы с трубами большого диаметра, которые используются в «Северном потоке — 2». По мнению эксперта, оставшиеся 160 километров трубопровода станут достаточно сложными, но непосильной задачей для «Газпрома» никак не выглядят. Даже в случае введения в действие санкций, включенных в законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год.

Отметим, во вторник немецкие СМИ сообщили о новом «таинственном» судне, которое помогает России достраивать проект газопровода «Северный поток — 2». Речь идет о корабле «Россини», которое находится у причала острова Рюген.