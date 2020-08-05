Киевлянка возмутилась, что в Одессе повсюду звучит русский язык

Киев, 5 августа. Киевлянка Кристина Лесняк возмутилась, что большинство жителей Одессы говорит на русском языке.

Девушка была под большим впечатлением от Одессы, но единственное, что ей не понравилось, — это использование жителями города русского языка. Киевлянка записала видео, в котором высказала свое негодование на этот счет.

«Есть один нюанс, и он заключается в том, что я себя там ощущала, как в Москве какой-то. Вот честно. Когда ты заходишь, повсюду звучит русский язык», — сказала Лесняк.

Она также посетовала, что после «революции» и войны украинцы все равно остаются «русифицированными».

На Украине уже на протяжении нескольких лет ведется активная борьба против русского языка. В частности, в стране принимаются законы, которые предполагают использование украинского языка практически во всех сферах. Например, в стране действует закон, согласно которому русскоговорящим детям будут сокращать часы обучения на родном языке и переводить их на украинский. МИД РФ считает закон об образовании на Украине продолжением насильственной украинизации населения.