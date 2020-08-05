Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов против строительства СП-2

Москва, 5 августа. Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщает пресс-служба оператора газопровода.

«Nord Stream 2 принял к сведению и оценит иск, поданный DUH в Высший административный суд Грайфсвальда против управления горнодобывающей промышленности Штральзунда (Stralsund Mining Authority) о пересмотре разрешения на эксплуатацию газопровода», — сообщили РИА Новости в компании.

В Nord Stream 2 AG также напомнили, что Stralsund Mining Authority ранее уже отклоняло заявку DUH, требующую пересмотра выдачи разрешения для проекта.

Ранее DUH оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию СП-2. Экологи пытаются добиться пересмотра Горным ведомством города Штральзунд заявки на эксплуатацию газопровода.

Проект СП-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод построен на 93%, а остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря прошлого года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Ранее в понедельник американский сенатор Тед Круз попросил госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить» намерение администрации Дональда Трампа ввести «любые необходимые санкции», чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», передавал RT.