Критик Соседов обвинил Крида в зарабатывании на «дурновкусии»

Санкт-Петербург, 5 августа. Исполнитель Егор Крид занял вторую строчку в рейтинге самых состоятельных знаменитостей, уступив лишь Сергею Шнурову. Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов признался журналисту Федерального агентства новостей, что удивлен популярности Крида.

«Меня удивил Егор Крид. Понятия не имею, за что этот человек может зарабатывать такие огромные деньги. Кто это слушает? Я могу еще понять, кто слушает Басту. Но не могу понять, кто слушает Крида. И чтоб он еще был на втором месте после Шнура!» — удивился Соседов.

Критик добавил, что доверяет рейтингу Forbes, но ему непонятно, откуда у Крида такие доходы. Соседов считает, что Крид и другие высокооплачиваемые звезды должны отдавать часть средств в детские дома.

Критик заявил, что хотел бы знать, откуда у Крида такие деньги. По его словам, Крид ― «ничего собой не представляет как артист», его деньги следует «отнять» и отдать ученым, кандидатам наук, которые работают над серьезными проектами и считают гроши.

«Лично для меня тут нет никаких иных вариантов. Отнять! Потому что Крид не заслуживает и не имеет права обладать этими деньгами. Понимаете? Он же зарабатывает на плохом вкусе, так скажем, людей, подростков. А кто зарабатывает на дурновкусии, тот должен как бы «отмыть» эти деньги и передать на благое дело», — подытожил журналист.

Согласно данным Forbes, лидер рейтинга Шнуров заработал в 2020 году 8,8 млн долларов. Крид оказался на втором месте с доходом в 6,9 млн долларов, обогнав Диму Билана. Певец заработал 6,8 млн долларов за семь месяцев. Доходы рэпера Басты и народного артиста Филиппа Киркорова оказались одинаковыми — 6,6 млн долларов, они заняли четвертое место.