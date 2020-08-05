Москва, 5 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует возвращение Украины в состав России. О будущем соседнего государства политик рассказал в ходе выступления на «ЛДПР ТВ».

«Будущее только за одним, что вся Украина вернется в состав России. В крайнем случае, Галиция, – можно всем собраться в Москве – и поляки, и НАТО, и мы скажем: хорошо, Львов – столица независимого государства Галиция. В ЕС берите, в НАТО берите, остальные области – Новороссия, Малороссия – в состав России. Не захотят – пусть будут отдельно, но там будет русский язык главный, и никакого вхождения в НАТО или в ЕС», — сказал Жириновский.

Политик считает, что сейчас самое подходящее время для возвращения украинских земель в состав России. Новое окно для возвращения Новороссии в состав РФ открывается по мере того, как американские элиты все больше погружаются во внутренние предвыборные конфликты. Жириновский напомнил, что президентство Дональда Трампа завершается в США в начале следующего года, и тот не знает, удастся ли ему победить на выборах. А главный конкурент главы Белого дома — Джо Байден — «вообще сойдет с ума», если выиграет выборы, считает лидер ЛДПР.

«Сейчас безвластие. Трамп теряет власть, Байден — еще ничего не получил. И Трампу тяжело делать резкие шаги, обострять обстановку. Он точно проиграет. Ему выгодна какая-то ситуация, когда мы сделаем то, что мы считаем нужным, и в какой-нибудь степени согласимся, будем резко критиковать, допустим, Европу, в чем-то Китай, Индию и т.д. То есть, разыграть спектакль», — пояснил политик.

Ранее Владимир Жириновский предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов. Лидер ЛДПР также озвучил «самый лучший вариант» для белорусского государства — взять пример с Крыма и вернуться к родным берегам, то есть в состав России.