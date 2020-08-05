Гузеева оставила нецензурное послание хейтерам

Москва, 5 августа. Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, которые оставляют негативные комментарии на ее странице в соцсетях.

Телеведущая опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором выразила благодарность своим преданным поклонникам, после чего обратилась к хейтерам.

«Я сочувствую вам <…>. Ну, ладно молодые ублюдки, — сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, <…> (отстаньте — Прим. ФАН) от меня», — написала Гузеева.

Стоит отметить, что ранее подписчики раскритиковали Ларису Гузееву за бесхозяйственность. Пользователи Сети обратили внимание, что в доме у Гузеевой грязные окна, пристыдив телеведущую, которая позволяет себе «жить в такой грязи».

Позднее Гузеева пожаловалась подписчикам в Instagram, что члены ее семьи стали очень много есть после введения режима самоизоляции. Телеведущая обнародовала видеоролик, на кадрах которого ее муж «молится холодильнику». Когда супруг попытался заглянуть в холодильник Гузеева в приказном тоне потребовала немедленно его закрыть.