Париж, 5 августа. Ливан — младшая сестра Франции, поэтому его уничтожение неприемлемо для Парижа. Об этом Федеральному агентству новостей заявил французский политик, экс-кандидат в мэры Авиньона, в прошлом один из лидеров протестного движения «Желтые жилеты» Кристоф Шалансон.

«Я хотел бы выразить солидарность ливанскому народу и принести соболезнования семьям погибших, а также поддержать и пожелать сил и мужества всем пострадавшим. Эта трагедия обернется глобальными последствиями для международного сообщества», — сказал он, комментируя трагедию в Ливане.

Шалансон отметил, что порт в Бейруте является стратегически важным объектом, необходимым для сообщения различных государств с Ливаном, и его уничтожение — большая проблема. По его словам, во Франции приветствуют участие Москвы в произошедшем.

«Россия играет не просто значительную роль в Ливане сейчас, но и ключевую во всем мире», — подытожил французский политик.

Накануне вечером в порту Бейрута прогремело несколько мощных взрывов. Предположительно, причиной стало неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенными службами и находилась в морской гавани около шести лет.

Трагедия привела к катастрофическим человеческим жертвам и разрушениям. По предварительным данным, более 100 человек погибли и свыше четырех тысяч получили травмы и ранения. Многие остаются пропавшими без вести. Спутниковые фотографии, опубликованные Роскосмосом, показывают, что целый ряд строений оказался снесен ударной волной. Находящиеся в Бейруте россияне рассказали «360», что ситуация там сейчас страшнее, чем в фильмах ужасов.

В Ливане констатировали, что не смогут самостоятельно справиться с последствиями. Ликвидировать результаты разрушений и помогать пострадавшим будут также российские специалисты.